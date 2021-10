Terremoti: scossa del 5.1 nel sudest dell'Iran

(ANSA) - TEHERAN, 16 OTT - Un terremoto di magnitudo 5.1 sulla scala Richter ha scosso la città iraniana di Yazdansha, nella provincia di Kerman, alle 15.16 ora locale, ha detto il capo della Società della Mezzaluna Rossa della provincia sudorientale Reza Fallah, citato da Irna.

La scossa, avvenuta a una profondità di 10 chilometri, ha scosso anche le vicine città di Zarand e Kianshahr. "Alcuni vecchi edifici sono stati in parte danneggiati a causa del sisma e la gente si è precipitata in strada presa dal panico. Sul posto sono state inviate squadre di valutazione e mediche per conoscere l'ammontare dei danni e le possibili vittime". (ANSA).