Fisco: Salvini, impegno estendere Flat Tax e niente Fornero

(ANSA) - TORINO, 15 OTT - "Il nostro impegno, ciò che ho chiesto al presidente Draghi, è estendere la Flat Tax per partite Iva e autonomi fino al tetto di 100 mila euro e non tornare alla legge Fornero. Questi sono i due temi sui quali ci impegneremo nelle prossime settimane". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un appuntamento elettorale a Torino in sostegno del candidato sindaco del centrodestra, Paolo Damilano. (ANSA).