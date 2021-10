Venduto a 22 milioni Banksy 'semidistrutto', è record

(ANSA) - LONDRA, 14 OTT - E' stato battuto da Sotheby's a Londra al prezzo record di 18,5 milioni di sterline (quasi 22 milioni di euro) 'Love is in the Bin' dell'artista inglese Banksy. L'opera, chiamata in origine 'Girl with Balloon', nel 2018 era stata semidistrutta clamorosamente tramite un meccanismo nascosto nella cornice subito dopo esser stata venduta per quasi 1,1 milioni di sterline (1,3 milioni di euro) nella sede britannica della casa d'aste a Bond Street. Le stime di vendita alla vigilia erano fra i 4-6 milioni di sterline (5-7 milioni di euro). (ANSA).