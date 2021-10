Green pass: Ronzulli (Fi), manifestazione sia in altra data

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - "Il centrodestra ha detto chiaramente che avrebbe partecipato alla manifestazione indetta per sabato se semplicemente si fosse spostata a un altro giorno. Ci sono due problemi a farla sabato, il silenzio elettorale per i ballottaggi e la forte tensione sociale che si respira in queste ore. Domani ci saranno manifestazioni di no vax, contro il green pass e le chiusure elettorali, è un momento chiaramente caldo e voler a tutti i costi fare quest'ulteriore manifestazione sabato è strumentale e irresponsabile. Già la scorsa settimana è successo quello che è successo, sabato prossimo con l'obbligo di green pass in vigore potrebbe essere ancora peggio e c'è un forte rischio di infiltrazioni". Lo ha detto Licia Ronzulli di Forza Italia ad Agorà su Rai 3. (ANSA).