Forza Nuova: Meloni, scioglimento per via giudiziaria

(ANSA) - TRIESTE, 12 OTT - "La legge italiana dice che la competenza sullo scioglimento di organizzazioni eversive o contrarie all'ordinamento è del ministero degli Interni con o senza la magistratura. Se ci sono gli strumenti per scioglierla, che la sciolgano". Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia.

Per Meloni "il precedente di votare a maggioranza nel Parlamento lo scioglimento di organizzazioni che stanno fuori dal Parlamento è un precedente che non mi sento di avvallare per metodo: questo non è un metodo politico, deve esserci un metodo 'giudiziario'. E ha poi aggiunto: "L'attacco a Roma era di Forza Nuova quindi di matrice fascista. A Milano di matrice anti-fascista: quaranta anarchici denunciati. Che sia di estrema destra o estrema sinistra, la violenza è sempre violenza e va condannata sempre, non solo quando sta da una parte. Perché io che sono davvero contro la violenza dico che il tema va affrontato con serietà". (ANSA).