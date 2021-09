Nadef: Conte, misure M5S utilissime per ripresa

(ANSA) - PORDENONE, 29 SET - "Assolutamente positiva la proroga del Superbonus del 110% edilizia e anche la proroga del pacchetto di transizione 4.0 e ancora del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Sono tre misure targate Movimento 5 Stelle che sono state utilissime durante la pandemia e saranno utilissime durante la ripartenza": lo ha detto il presidente del MoVimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a margine di un incontro elettorale a Pordenone.

"Dobbiamo sostenere le imprese in modo robusto - ha aggiunto -: qualcuno ha anche cercato di dire che il Movimento 5 Stelle non avesse una cultura d'impresa. In realtà, se guardiamo i fatti, noi siamo quelli che stanno contribuendo alla ripresa delle iniziative economiche, questa robusta ripresa che sta veleggiando verso il 6% di Pil se non qualcosa di più". (ANSA).