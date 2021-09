Comunali: Toti, su Calenda a Roma c.destra poteva ragionare

(ANSA) - GENOVA, 28 SET - "Come sindaco di Roma io oggi voterei Michetti, non c'è dubbio su questo, anche perché mi sento legato alla coalizione di centrodestra e abbiamo fatto una scelta insieme. Su Calenda forse si poteva fare un ragionamento all'inizio, cosa che io avevo anche proposto alla coalizione di centrodestra". Lo ha detto il governatore ligure e cofondatore di Coraggio Italia Giovanni Toti a 'L'aria che tira' su La7.

"Abbracciare una candidatura che non era nostra - ha concluso -, ma poteva essere una candidatura per costruire qualcosa in futuro". (ANSA).