Reddito: Conte, ci sono criticità su cui intervenire

(ANSA) - GALLIPOLI, 20 SET - "Sul Reddito di cittadinanza esistono delle criticità su cui bisogna intervenire". Ne è convinto il presidente del M5S Giuseppe Conte, oggi a Gallipoli.

"Ad esempio - ha spiegato - non c'è ancora un chiaro coordinamento dei vari livelli istituzionali con Comuni e Province. Bisogna cercare tutti di creare un sistema per cui i vari livelli istituzionali siano coinvolti nella realizzazione di questa riforma".

"La Germania - ha rilevato - per riformare i centri per l'impiego ci ha messo dieci anni, ma qui dobbiamo fare presto, perché la solidità di questa misura, la sua importanza dal punto di vista del sociale, la sua funzionalità per la crescita complessiva dell'intero Paese nel segno della coesione sociale dei legami dell'integrazione, è fondamentale." (ANSA).