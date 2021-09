Rave abusivo nella notte a Milano, identificati giovani

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Un rave abusivo si è tenuto nella notte in via Pestagalli, alla periferia est di Milano, dove centinaia di giovani si sono ritrovati in un capannone dismesso da una ditta di trasporti. I primi ad arrivare sul posto, intorno alle 3.30, sono stati i carabinieri, allertati da alcuni residenti, mentre dalle 7 è la polizia che si sta occupando dell'identificazione dei presenti.

Per ora le volanti hanno identificato una cinquantina di giovani, ma sono 300 quelli già usciti dal capannone, dove i poliziotti non sono entrati. La musica ormai è a basso volume, segno che il rave si sta avviando alla conclusione. Dovrebbero quindi presto uscire anche altri partecipanti.

Secondo le prime informazioni della polizia, che ha predisposto un servizio di ordine pubblico, sul posto sarebbero state anche sequestrate sostanze stupefacenti. (ANSA).