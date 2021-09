Brunetta, momento magico, viaggiamo verso 7% Pil

(ANSA) - ROMA, 18 SET - "Stiamo vivendo un momento magico.

Stiamo crescendo al 6%, e forse vi do' piccola notizia: anche di più; se strategia del green pass funziona e se questa onda, come dice il presidente Draghi, significa riaprire, noi viaggiamo verso il 7%". Così il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta al festival dell'Innovazione. "E' una congiuntura astrale strepitosa - osserva Brunetta - questa cosa però non può essere fiammata, deve essere strutturale. Io ho questo numero in testa 7 anni, che guarda caso è anche la durata del mandato del presidente della Repubblica". (ANSA).