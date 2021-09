Clima: Guterres, alto rischio fallimento della Cop26

(ANSA) - NEW YORK, 17 SET - "Il mondo è su un percorso catastrofico verso 2,7 gradi di riscaldamento globale. C'è un alto rischio di fallimento della Cop26. È chiaro che ognuno deve assumersi le proprie responsabilità, abbiamo bisogno di più ambizione in materia finanziaria, di adattamento e mitigazione".

Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, al Major Economies Forum on Energy and Climate organizzato dal presidente Usa Joe Biden. (ANSA).