Borsa: a Tokyo apertura in aumento (+0,25%)

(ANSA) - TOKYO, 16 SET - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in positivo, in scia al rimbalzo degli indici azionari Usa, e sulle aspettative del varo di un nuovo piano di stimolo economico in Giappone, in concomitanza con l'avvio della campagna elettorale, che porterà alla nomina del presidente del partito conservatore a fine mese, prima del termine della legislatura in autunno.

In apertura il Nikkei avanza dello 0,25% a quota 30.586,99, aggiungendo 75 punti. Sul mercato delle valute lo yen è poco variato sul dollaro, a 109,40, e a 129,30 sulla moneta unica.

