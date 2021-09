Pakistan: soccorsi difficili per alpinisti sul Rakaposhi

(ANSA) - ISLAMABAD, 14 SET - Nonostante i numerosi tentativi, le squadre di soccorso non sono ancora riuscite a portare in salvo i tre alpinisti bloccati sul Monte Rakaposhi (7788 m.), nel nord del Pakistan. Il maltempo ostacola le operazioni che ora sono state sospese, e riprenderanno in mattinata.

Due alpinisti cechi, Peter Macek e Jakub Vicek e il loro compagno pakistano Wajidullah Nagri, sono rimasti bloccati giovedì scorso a causa del maltempo a un'altezza di 6900 metri mentre scendevano dopo aver raggiunto la vetta.

Secondo un funzionario pakistano, gli elicotteri dell'esercito sono intervenuti, ma non sono riusciti ad operare in quota a causa delle condizioni meteo. Gli scalatori dovranno perciò raggiungere a piedi il campo 2, obiettivo reso più difficile dal fatto che uno di loro sta accusando un malore per l'alta quota. (ANSA).