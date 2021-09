Energia: Misiani(Pd),governo agisca contro aumento bollette

(ANSA) - ROMA, 14 SET - "Il caro bollette è una mazzata per le famiglie e le imprese e rischia di compromettere la ripresa.

Come PD chiediamo al governo di stanziare le risorse necessarie per tutelare i consumatori dagli aumenti.

L'impennata senza precedenti delle bollette energetiche conferma la necessità di rafforzare gli strumenti per rendere socialmente sostenibile la transizione ecologica. Paesi come Spagna e Germania stanno varando iniziative legislative, spostando parte degli oneri di sistema ad altre fonti di finanziamento". Così su Fb, Antonio Misiani, responsabile Economia nella Segreteria del Pd. (ANSA).