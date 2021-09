Draghi, ora Ue sia più forte economicamente e militarmente

(ANSA) - ROMA, 14 SET - "Trovo molto appropriato il motto che la Camera di Commercio ha scelto per festeggiare il suo centenario: "Crescere Zusammen" - Crescere Insieme. Dopo i drammi della pandemia, vogliamo procedere uniti su un percorso di sviluppo rapido, inclusivo e sostenibile. Germania e Italia condividono lo stesso obiettivo strategico: il completamento del percorso di integrazione europea. Un'Europa più forte dal punto di vista economico, diplomatico e militare è il solo modo per avere un'Italia più forte e una Germania più forte". Lo ha detto il premier Mario Draghi in un videomessaggio al 15/o Forum economico italo-tedesco. (ANSA).