Tromba d'aria a Pantelleria, sull'isola pompieri del gruppo Usar

(ANSA) - PANTELLERIA (TRAPANI), 10 SET - Una squadra di sei vigili del fuoco del gruppo Urban search and rescue (Usar), specializzati per il soccorso in scenari catastrofici e nella ricerca delle persone scomparse, è arrivata nella tarda serata di ieri sull'isola siciliana di Pantelleria.

A trasportarli dall'aeroporto di Trapani-Birgi è stato un elicottero dell'82° Centro Csar (Combat search and rescue - Ricerca e soccorso) di Trapani. Tra i sei pompieri che hanno raggiunto l'isola ci sono anche alcuni componenti del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale).

I Vigili del fuoco opereranno a Pantelleria alla ricerca di eventuali dispersi dopo la tromba d'aria di ieri che ha provocato la morte di due abitanti dell'isola mentre altre nove persone sono rimaste ferite. (ANSA).