E' morto Nino Castelnuovo

(ANSA) - ROMA, 07 SET - Nino Castelnuovo si è spento il 6 settembre a Roma dopo un lunga malattia. Aveva 84 anni. Ne danno la notizia la moglie M. Cristina, il figlio Lorenzo e la sorella Marinella.

La famiglia - informa una nota - "si chiude nel dolore per la perdita del caro Nino e richiede comprensione e riservatezza in questo momento difficile". I funerali si terranno a Roma in forma strettamente privata. (ANSA).