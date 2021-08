In arrivo tour e nuovo album per Carlos Santana

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Carlos Santana, chitarrista della Rock and Roll Hall of Fame e pluripremiato con i Grammy Award, ha annunciato che il suo nuovo album "Blessings and Miracles", sarà pubblicato in tutto il mondo da Bmb il 15 ottobre. Ad anticipare l'uscita, il primo singolo "Move", che vede il leggendario chitarrista riunirsi con Rob Thomas, cantante dei Matchbox 20. Oltre a "Move", nel disco sarà presente una collaborazione sul brano "She's Fire" con Diane Warren e G-Eazy, brano già disponibile per chi effettuerà il pre-order del disco.

Prima dell'uscita di "Blessings and Miracles", Santana e la sua band torneranno dal vivo con dei concerti dopo 18 mesi di pausa.

Il 25 agosto, Santana riprende la sua residenza pluriennale nella House of Blues al Mandalay Bay Resort and Casino di Las Vegas. Il tour partirà l'11 settembre da Atlantic City e proseguirà poi per diverse date negli Usa.

Blessings and Miracles è uno degli album più ambiziosi della leggendaria carriera di Santana. "Il titolo di questo album deriva dalla mia convinzione che siamo nati con poteri celesti che ci permettono di creare benedizioni e miracoli" spiega Santana. "Il mondo ti programma per non essere degno di quei doni, ma dobbiamo utilizzare la luce, lo spirito e l'anima: sono indistruttibili e immutabili. Questi sono i tre elementi principali di questo album".

Oltre a Rob Thomas, Blessings and Miracles vede Santana collaborare con una schiera di artisti e produttori brillanti tra cui Chris Stapleton, G-Eazy, Diane Warren, Steve Winwood, Chick Corea, Rick Rubin, Corey Glover, Kirk Hammett, Ally Brooke, American Authors e Narada Michael Walden. Il disco include anche la partecipazione dei membri della band itinerante di Santana, tra cui il batterista Cindy Blackman Santana e il cantante Tommy Anthony, così come il figlio Salvador Santana alle tastiere e voci e la figlia Stella Santana, voce solista.

Santana ha trascorso gran parte degli ultimi due anni a registrare Blessings and Miracles in veste di produttore e collaborando con altri produttori. (ANSA).