Haiti: allerta gialla per arrivo tempesta tropicale Grace

(ANSA) - PORT-AU-PRINCE, 16 AGO - Il governo di Haiti, in emergenza per i danni causati dal terremoto di magnitudo 7.2 che ha sconvolto le province sud-occidentali dell'isola, ha diffuso la notte scorsa una allerta gialla per l'imminente passaggio del ciclone Grace, declassato per ora a tempesta. Lo riferisce il portale di notizie Haiti24.net.

Secondo il Centro nazionale degli uragani (Nhc) della Florida, ieri Grace ha perduto parte della sua forza ed è stato declassato da tempesta tropicale a depressione tropicale.

Attualmente sta transitando su Porto Rico, dove si registrano piogge battenti nella regione occidentale del Paese.

Il suo passaggio sulle province settentrionali di Haiti, indica l'ultimo bollettino del Nhc, avverrà oggi a fine giornata. La tempesta è accompagnata da venti fino a 55 km/h e da forti piogge che in determinate circostanze potranno provocare straripamento di fiumi, inondazioni e smottamento di terreno. (ANSA).