Covid: Israele, green pass anche per i bambini di 3 anni

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - Nuove misure restrittive sono state approvate ieri dal governo israeliano per far fronte al diffondersi della pandemia di Covid. Fra queste, una ulteriore estensione del Green Pass che, dal 18 agosto, sarà applicato dai 3 anni di età in su. Inoltre nei centri commerciali e nelle aree commerciali sarà reintrodotto, sempre dal 18, il 'Codice viola': autorizza la presenza massima di una sola persona ogni sette metri quadrati. In parallelo il governo ha approvato uno stanziamento straordinario per gli ospedali per rafforzarne subito le strutture.

Secondo il premier Naftali Bennett "è infatti in atto una corsa fra il diffondersi della pandemia Delta e la campagna di vaccinazione. Dobbiamo tenerci pronti ad affrontare una situazione in cui si verifichi un aumento simultaneo dei ricoveri in tutti gli ospedali". "Dobbiamo guadagnare tempo - ha aggiunto - affinché la campagna di vaccinazione entri in azione". Dal 30 luglio a ieri è stata somministrata la terza dose di vaccino Pfizer a 713 mila 'Over 60' che si erano vaccinati con due dosi oltre cinque mesi fa. Vanno invece a rilento le prime due vaccinazioni nelle fasce giovanili. (ANSA).