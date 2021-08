Vaccini: Xi, Cina darà 2 miliardi di dosi entro fine 2021

(ANSA) - PECHINO, 05 AGO - La Cina fornirà due miliardi di dosi di vaccini contro il Covid-19 al resto del mondo entro la fine del 2021 e donerà 100 milioni di dollari al programma Covax, sotto la guida dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Nel discorso al Forum Internazionale per la cooperazione sui vaccini curato da Pechino, il presidente Xi Jinping ha assicurato che la Cina "continuerà a fare tutto il possibile per aiutare i Paesi in via di sviluppo a fare fronte alla pandemia".

Il forum, in videoconferenza, vuole "rafforzare la cooperazione internazionale sui vaccini" e favorirne la distribuzione, ha detto in una nota il ministero degli Esteri. (ANSA).