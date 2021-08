Giustizia: Conte a Cartabia, 'oggi andrà tutto bene'

(ANSA) - BOLOGNA, 02 AGO - Pochi secondi di colloquio tra l'ex premier Giuseppe Conte e la ministra della Giustizia Marta Cartabia, entrambi a Bologna per l'anniversario della strage del 2 agosto 1980. Sufficienti però al leader del M5S per rassicurare la Guardasigilli sulla tenuta del Movimento in vista del voto di fiducia: "Ho seguito le tue dichiarazioni", ha detto la ministra. "Oggi andrà tutto bene", avrebbe risposto l'ex premier. "Andiamo avanti così", ha chiuso Cartabia. (ANSA).