Dalla Coppa Italia alla Champions, le novità del calcio Mediaset

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - Mediaset si prepara a una stagione calcistica da protagonista con grandi esclusive e annuncia l'arrivo nel team dei telecronisti di Riccardo Trevisani, una delle voci più apprezzate dagli appassionati di calcio.

Trevisani si unisce a Massimo Callegari e ai colleghi della redazione di SportMediaset.

Si parte dal 13 al 16 agosto con le sedici partite valide per i trentaduesimi della Coppa Italia che Mediaset trasmetterà in diretta e in esclusiva assoluta su Italia 1 e Canale 20. Coppa Italia e Supercoppa Italiana saranno un punto di forza dei palinsesti dei prossimi tre anni. Il 17 e 18 agosto e il 24 e 25 agosto arriva l'antipasto di Champions League con le gare d'andata e di ritorno dei playoff su Italia 1 e Mediaset Infinity. Poi dal 14 settembre si parte con la fase a gironi.

Mediaset manderà in onda 121 partite all'anno, compresa la finale, per le prossime tre stagioni. Le sfide saranno trasmesse in esclusiva in chiaro su Canale 5 il martedì (la miglior partita tra le squadre italiane), mentre le altre saranno visibili in streaming su Mediaset Infinity.

Dai club si passa alle Nazionali: da settembre le partite più spettacolari valide per le qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar nel 2022 e le migliori sfide della Nations League saranno in esclusiva in chiaro sul Canale 20. Un'offerta che proporrà più di 500 partite in diretta per i prossimi tre anni. Infine, la Serie A: domenica 22 e domenica 29 agosto, due speciali in prima serata su Retequattro seguiranno le prime due giornate di campionato, mentre da lunedì 13 settembre su Italia 1 tornerà 'Tiki Taka - La Repubblica del Pallone' con Piero Chiambretti. E sarà una seconda stagione ricca di novità.

(ANSA).