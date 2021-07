Vaccini: Molinari, esponenti Lega non dovevano andare in piazza

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - "Io non ci sono andato e ritengo che i miei colleghi abbiano sbagliato ad andare. Nonostante sia libera la scelta di manifestare e di esprimere un pensiero …….

Penso che gli esponenti del mio partito che sono nel governo abbiano sbagliato ad andare in piazza. E quella comunque non era la piazza della Lega. Era una piazza autoconvocata su un tema che però la Lega ha posto al governo".

Queste le parole di Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, ad Agorà Estate su Rai Tre sulle proteste in piazza di ieri. (ANSA).