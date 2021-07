Ingv: eliminato un passaggio contabile intermedio

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - 'Non mina gli equilibri ma elimina un passaggio intermedio': arriva a stretto giro la risposta da parte dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) sui 15 milioni sottratti al Fondo di protezione civile per la prevenzione dei rischi e per il sostegno al volontariato nel decreto Sostegni bis.

Il finanziamento diretto dell'Ingv "è volto a eliminare un passaggio contabile intermedio, nell'ottica della semplificazione amministrativa senza sottrarre risorse alle attività svolte dal DPC e senza minare l'equilibrio nei rispettivi ruoli, anzi rafforzandolo". (ANSA).