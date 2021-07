Anche Bocelli al maxi-concerto di Central Park

(ANSA) - NEW YORK, 28 LUG - Ci sarà anche Andrea Bocelli assieme a Paul Simon, Bruce Springsteen, Carlos Santana e tanti altri vip della musica a celebrare a Central Park l'uscita di New York dal Covid: un traguardo confermato dal sindaco Bill de Blasio a dispetto dell'aumento dei contagi nella Grande Mela spinti dalla variante Delta (+127% in 14 giorni) e della marcia indietro dei Cdc, le autorità sanitarie federali, sulle mascherine. De Blasio ha annunciato la scaletta della serata del 21 agosto a cui potrà accedere esclusivamente un pubblico di vaccinati. "Vogliamo che sia un concerto per il popolo", ha detto il sindaco, annunciando anche il nome dell'evento, "We Love NYC: The Homecoming Concert", trasmesso anche sulla Cnn dal Great Lawn, il grande tappeto verde teatro di picnic e celebri concerti all'aperto: "Ma voglio anche essere chiaro: dovrà essere un concerto sicuro. Così se volete partecipare, dovrete dimostrare di aver avuto il vaccino". La lineup comprende una antologia di generi e stili interpretati da icone della musica tra cui anche i Killers, Earth, Wind & Fire, Wyclef Jean, Barry Manilow, Jennifer Hudson e Patti Smith. Ci saranno Elvis Costello e Cynthia Erivo, ma anche la Filarmonica di New York: sotto il palco, mentre sul Great Lawn scenderà la sera, si raduneranno circa 60 mila persone.

Per Bocelli quello del 21 agosto è un grande ritorno: dieci anni fa il concerto One Night in Central Park dedicato a Luciano Pavarotti siglò il suo successo globale consacrandolo come una superstar. (ANSA).