Federfarma, pronti a gestire flusso oltre soglia 4 milioni

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "Ci apprestiamo a gestire un flusso di persone che sicuramente supererà la soglia media dei 4 milioni di cittadini che quotidianamente frequentano le nostre farmacie". Così Federfarma sottolineando "la grande affluenza" in questi giorni nelle farmacie, anche per richiedere la stampa del green pass. "I cittadini in farmacia si sentono supportati e anche in questa fase della pandemia, con spirito di servizio, i farmacisti continuano a offrire assistenza e a rispondere ai nuovi bisogni di salute, somministrando tamponi e vaccini", afferma il presidente di Federfarma Marco Cossolo. (ANSA).