Spunta ddl bipartisan, marchio 'doc' anche per l'artigianato

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Difendere i prodotti dell'artigianato artistico e le botteghe storiche con una sorta di marchio 'doc' sulla falsariga di quelli per l'alimentare, favorire la trasmissione tra generazioni del "saper fare artigiano" portando i maestri artigiani nelle scuole: sono i propositi del disegno di legge bipartisan all'esame della commissione Industria del Senato in sede redigente. A settembre potrebbe quindi arrivare il primo via libera alla legge (a prima firma del dem Collina) che chiede di utilizzare 60 milioni per introdurre incentivi fiscali ad hoc, dalla cedolare secca al 10% sui laboratori a sgravi per i contratti di apprendistato. (ANSA).