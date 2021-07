Giustizia:Fi,allargare perimetro dl penale a abuso ufficio

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Il capogruppo di Fi in commissione Giustizia della Camera, Pierantonio Zanettin, ha chiesto di "allargare il petimetro" del dl di riforma del processo penale, così da far rientrare gli emendamenti sull'abuso d' ufficio, dichiarati inammissibili per estraneità di materia dal presidente Mario Pierantonio. L'allargamento del perimetro potrebbe allungare i tempi di esame del testo. (ANSA).