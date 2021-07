Ucciso in piazza: Salvini, ipotesi è legittima difesa

(ANSA) - MILANO, 21 LUG - "Altro che far west a Voghera si fa strada l'ipotesi della legittima difesa". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ha commentato in un video sulle sue pagine social quanto avvenuto a Voghera, in provincia di Pavia, dove un assessore leghista ha sparato e ucciso un uomo in piazza.

"Aspettiamo la ricostruzione dei fatti, non ci sono cittadini che con il legittimo possesso delle armi vanno in giro a sparare, a fronte di una aggressione come estrema ratio - ha aggiunto - ovviamente la difesa è sempre legittima" (ANSA).