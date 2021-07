Covid ticket in Belgio per eventi esterni con 1.500 persone

(ANSA) - BRUXELLES, 19 LUG - Il premier belga Alexander De Croo, ha annunciato che "dal 13 agosto il covid safe ticket sarà usato per eventi a partire da 1.500 persone, unicamente all'esterno per una prima fase". L'obiettivo - ha detto - è quello di creare un ambiente sicuro" e ciò sarà "possibile grazie ad un sistema coerente" che "sarà riservato a persone completamente vaccinate dal Covid da più settimane, a quelle in possesso di un test negativo fatto entro un massimo di 48 ore ed infine a chi ha un certificato di guarigione". (ANSA).