Tennis: Newport, Lorenzi subito eliminato

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Finisce subito l'avventura di Paolo Lorenzi nel torneo Atp 250 di Newport, nello stato americano di Rhode Island.

Il 39enne senese n.171 del ranking e unico azzurro in tabellone è stato eliminato 6-1 6-2 in poco più di un'ora di gioco dal 24enne statunitense di origini francesi Maxime Cressy, n.155 in Atp. (ANSA).