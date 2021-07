Venezuela: scontri gang-polizia, bilancio sale a 26 morti

(ANSA) - CARACAS, 10 LUG - Circa 22 "criminali" e quattro membri delle forze di sicurezza sono rimasti uccisi nei due giorni di scontri tra polizia e bande nella parte occidentale di Caracas, ha annunciato ieri sera il ministro degli Interni venezuelano Carmen Melendez aggiornando il bilancio delle vittime.

Questi scontri, iniziati mercoledì sera, hanno mietuto vittime anche tra la popolazione dei quartieri interessati, ma il ministro non ha specificato il numero nel suo intervento televisivo. Anche circa 28 persone sono rimaste ferite, tra cui 18 residenti dei quartieri in cui si sono verificati gli scontri, ha aggiunto.

Quasi 2.500 membri delle forze di sicurezza hanno preso parte a questa operazione per riconquistare Cota 905, un quartiere popolare di Caracas. Dopo due giorni di sparatorie prolungate, anche con armi pesanti, venerdì le forze di sicurezza venezuelane hanno invaso i quattro 'barrios', o quartieri popolari, nelle mani di queste bande, i cui leader sono in fuga.

Giovedì la polizia aveva emesso avvisi di cattura nei loro confronti, compreso il mediatico 'El Koki'. Ha promesso una ricompensa di 500.000 dollari. (ANSA).