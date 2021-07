Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,28%)

(ANSA) - TOKYO, 06 LUG - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi in positivo, trainata dal rialzo degli indici azionari statunitensi e in attesa della decisione della Banca centrale in Australia sui tassi. In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna un aumento dello 0,28% a quota 28.677,95, con un guadagno di 79 punti. Sul fronte valutario lo yen tratta a 110.90 sul dollaro e a 131,50 sull'euro. (ANSA).