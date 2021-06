Draghi,cashback carattere regressivo, accentua sperequazioni

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Il cashback ha un carattere regressivo ed è destinato ad indirizzare le risorse verso le categorie e le aree del Paese in condizioni economiche migliori.

La maggiore concentrazione dei mezzi alternativi al contante si registra tra gli abitanti del Nord e, più in generale delle grandi città. La misura rischia di accentuare la sperequazione tra i redditi, favorendo le famiglie più ricche, con una propensione al consumo presumibilmente più bassa, determinando un effetto moltiplicativo sul Pil non sufficientemente significativo a fronte del costo della misura. Queste sono alcune delle considerazioni fatte da Draghi in cdm. (ANSA).