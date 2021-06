Germania: Baerbock accusata di plagio per il suo nuovo libro

(ANSA) - BERLINO, 29 GIU - Nuove rogne per la candidata cancelliera verde tedesca, Annalena Barbock, in Germania. Ad attaccarla e accusarla di plagio è un esperto di media austriaco, Stefan Weber, il quale ha accusato la leader che aspira a succedere ad Angela Merkel dopo il voto del 26 settembre di aver copiato degli stralci del libro, uscito in questi giorni in Germania dal titolo 'Adesso. Come noi innoviamo il nostro Paese'.

I Verdi hanno respinto con nettezza le accuse: "Si tratta di un tentativo di calunnia", ha affermato un portavoce. La Baerbock si è rivolta ad un avvocato specializzato nel campo, Christian Schertz. Lanciatissima nei sondaggi al momento della nomina, la quarantenne ecologista ha subito un forte calo dei consensi nelle ultime settimane. (ANSA).