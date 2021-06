Casellati, ci lascia De Feo una amica

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - La presidente del Senato Elisabetta Casellati ha ricordato stamane in apertura della seduta la figura di Diana De Feo, "il suo è sempre stato un giornalismo accurato", con "rigore, serietà, onestà intellettuale, amore per la ricerca e la narrazione della verità. Gli stessi valori hanno contraddistinto il suo impegno politico". " Tante le iniziative culturali in particolare a Napoli e in Campania che l'hanno vista protagonista. Napoli era diventata parte integrante dell'identità di Diana. La notizia della sua scomparsa è stata motivo di grande dolore per chi come me è stata al suo fianco: ci lascia una donna di grande umanità aperta al dialogo, una personalità sincera, una amica che ho sempre ammirato per generosità e forza di carattere. Ci uniamo al dolore del marito delle figlie e delle persone a lei care", ha detto Casellati.

L'aula ha osservato un minuto di silenzio. (ANSA).