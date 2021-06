Tokyo: Mattarella, tutta Italia vi seguirà e starà con voi

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "La mia non più giovanile età non mi impedirà di seguirvi con particolare affetto". Lo ha garantito Sergio Mattarella agli atleti che prenderanno parte alle Olimpiadi. Il presidente della Repubblica compirà 80 anni il 23 luglio, proprio nel giorno della cerimonia di apertura dei Giochi. "Non è solo il risultato che conta - ha aggiunto il capo dello Stato - ma il successo è dato soprattutto dalla conseguenza che il movimento possa crescere, perchè lo sport è una straordinaria opportunità di crescita. Voi ci rappresenterete e darete onore alla nostra bandiera. Noi tutti vi seguiremo e statene certi, saremo con voi". (ANSA).