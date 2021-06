Minsk, sanzioni distruttive, a un passo da guerra economica

(ANSA) - MOSCA, 22 GIU - "Abbiamo ripetutamente affermato che le sanzioni colpiscono negativamente gli interessi dei cittadini, sono controproducenti e maliziose. Ma si continuano le azioni deliberatamente distruttive contro la popolazione per 'prosciugare finanziariamente il regime'. In realtà si rasenta la dichiarazione di una guerra economica". Lo si legge in una nota del ministero degli Esteri bielorusso, dopo le nuove sanzioni decise dagli Usa in coordinamento con Ue, Canada e Gb.

"Lo Stato bielorusso è in grado e farà tutto il possibile per proteggere i suoi cittadini e le entità commerciali: sanzioni e restrizioni non avranno l'effetto desiderato".(ANSA).