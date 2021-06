Due giovani annegati in un canale a Crema

(ANSA) - CREMONA, 21 GIU - Due giovani, a quanto pare entrambi di nazionalità indiana, un ragazzo e una ragazza, sono stati trovati morti annegati nelle acque del Canale Vacchelli a Crema. Prima è stato recuperato il corpo della ragazza, in tarda mattinata, e solo pochi minuti fa il cadavere del ragazzo.

Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. Al momento, in attesa di identificare le vittime, tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti. La più accreditata è che potrebbe essere stato loro fatale un bagno nel Canale, insidioso per la sua conformazione.

Le vittime sono la 18enne Sakshi Panesar, studentessa dell'istituto 'Galileo Galilei' di Crema, e un suo amico ventenne ancora non identificato, entrambi di origine indiana.

Esclusa, al momento, l'ipotesi di un gesto violento: gli inquirenti ritengono che si tratti di un caso di affogamento di due ragazzi che non sapevano nuotare in quel tratto del canale definito "il mare dei poveri".

La ragazza avrebbe dovuto sostenere l'esame di maturità giovedì prossimo e la notizia ha sconvolto l'istituto scolastico di Crema, dove Sakshi viene ricordata come una ragazza riservata e diligente. (ANSA).