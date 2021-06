Vaccini: Egitto produrrà 40 milioni di Sinovac nel 2021

(ANSA) - CAIRO, 19 GIU - La ministra della Salute egiziana Hala Zayed ha annunciato che le fabbriche della Holding Company for Biological Products and Vaccines (Vacsera) hanno già iniziato a produrre vaccini anti-Covid in collaborazione con la società cinese Sinovac. Lo scrive oggi il sito Egyptian Streeet sintetizzando dichiarazioni rese ieri da Zayed. La ministra detto inoltre che l'Egitto è in procinto di produrre i primi due milioni di dosi nell'ambito dell'accordo con Sinovac e che dovrebbe produrre 40 milioni di dosi dello stesso siero entro la fine di quest'anno.

Zayed ha aggiunto che l'Egitto è il primo paese del continente africano ad iniziare a produrre il vaccino contro il coronavirus, grazie alle aziende nazionali che hanno svolto un ruolo vitale nella produzione di vaccini e sieri negli ultimi decenni. (ANSA).