Spagna, la stabilità del Sahel 'tema condiviso' con l'Italia

(ANSA) - MADRID, 19 GIU - La necessità di lavorare per "la stabilità nel Sahel" è questione di interesse "condivisa" dalla Spagna e l'Italia che verrà affrontata "In modo particolare" nell'ambito del G20, di cui Roma ostenta quest'anno la presidenza: lo ha affermato la ministra degli esteri spagnola, Arancha González Laya, nell'intervento di chiusura del Foro di dialogo italo-spagnolo di Barcellona.

"Ringrazio molto gli sforzi del governo italiano e di Luigi (Di Maio) per far sì che questo G20 guardi in modo particolare al Sahel e all'Africa, perché la nostra sicurezza e la nostra difesa sono in gioco anche lì", ha aggiunto González Laya.

(ANSA).