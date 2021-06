Fed: Bullard, possibile rialzo tassi a partire da fine 2022

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Potrebbe essere appropriato per la Federal Reserve iniziare ad aumentare i tassi di interesse già dalla fine del prossimo anno, in previsione di un'inflazione al di sopra dell'obiettivo del 2%. Lo ha detto il presidente della Fed di St. Louis, James Bullard in un'intervista alla Cnbc chiarendo che sulla tempistica del rialzo del costo del denaro "abbiamo messo sul tavolo l'ipotesi di iniziare a partire dalla fine del 2022". (ANSA).