Calabria: Maria Antonietta Ventura candidata c.sinistra-5S

(ANSA) - COSENZA, 18 GIU - E' Maria Antonietta Ventura la candidata alla presidenza della Regione Calabria espressa dal centrosinistra con il Movimento 5 Stelle. Lo ha confermato lei stessa. 53 anni, presidente del Comitato regionale per l'Unicef e presidente del Cda del Gruppo Ventura, che opera nel settore industriale dell'armamento ferroviario, vive e lavora in Calabria, a San Lucido, nel cosentino. "Sono ancora frastornata - ha detto all'ANSA - e sto cercando di riprendermi. E' una situazione completamente nuova nella quale devo cercare di calarmi al più presto. Ho accettato appena mi è stato proposto di candidarmi".

"Io - ha aggiunto - immagino una Calabria più semplice e fruibile per tutto, perché abbiamo le potenzialità per diventare il posto più bello del mondo. Una terra che già di suo è meravigliosa ma che deve diventare soprattutto vivibile, dove non deve essere tutto complicato. Qui da noi, e lo sappiamo bene, è complicato fare impresa, accedere in ospedale, portare i propri figli all'asilo, tutti temi sui quali si può e si deve lavorare". (ANSA).