Fiera ragazzi: 77% i lettori under 14, superano adulti

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Sono il 77% i lettori nella fascia d'età 0-14 anni contro il 61% della popolazione adulta. Sono i dati 2020 della ricerca 'Bambini e ragazzi tra libri, app e podcast nell'anno del Covid-19' realizzata dall'ufficio studi dell'Associazione Italiana Editori, in collaborazione con Pepe Research e Bologna Children's Book Fair, presentata in occasione della Fiera del libro per ragazzi in programma fino al 17 giugno sulla piattaforma online dedicata. Se si considerano solo i libri a stampa, esclusi quindi audiolibri, ebook e app editoriali, sono lettori il 72% contro il 55% degli adulti.

I lettori più assidui si trovano nella fascia 4-6 anni dove sono il 93%, valore che scende all'84% tra 7-9 anni e al 65% tra 10-14 anni. Nella fascia 0-3 anni, sono lettori il 77%, considerando i bambini che manipolano libri tattili, utilizzano libri da colorare o sfogliano fiabe e brevi racconti accompagnati da un adulto.

Il libro fisico, nonostante lo sviluppo del digitale, rimane centrale: il 69% di chi legge lo fa solo con libri a stampa o tattili. Il 29% utilizza sia supporti analogici che digitali, il 2% solo digitali.

Soprattutto nella fascia 7-14 anni sono sempre più popolari contenuti editoriali legati a personaggi di serie tv, youtuber, tiktoker.

Youtube è utilizzato dall'82% nella fascia 4-14 anni per guardare cartoni animati, film e video, il 64% utilizza social network e sistemi di messaggistica. "La lettura si inserisce sempre più in una rete di altre attività e di consumi culturali legate alla rete, ai social, alle immagini e per questo assume forti elementi di occasionalità" spiega Gianni Peresson, responsabile dell'ufficio studi di Aie. (ANSA).