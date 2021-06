G7: Johnson, il Covid non sembra uscito da un laboratorio

(ANSA) - CARBIS BAY, 13 GIU - "Al momento l'indicazione" degli esperti britannici è che il Covid "non sembra aver avuto origine in un laboratorio" come quello cinese di Wuhan. Lo ha ribadito il premier Boris Johnson a margine della conclusione del vertice G7 di Carbis Bay, in Cornovaglia, pur condividendo con gli altri leader la richiesta di una verifica internazionale cui sia dato accesso anche in Cina per la necessaria raccolta di tutte le informazioni necessarie. "Chiaramente - ha aggiunto - ogni persona di buon senso guarda con mente aperta" a ogni ipotesi, fino a quando non ci saranno chiarezza e trasparenza definitive. (ANSA).