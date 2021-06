Sindaca Crema: procuratore, rispettare punto vista genitori

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Bisogna tenere presente anche il punto di vista dei genitori del bambino tornato a casa "con una manina massacrata": è quanto ha sottolineato il procuratore di Cremona Roberto Pellicano dopo le polemiche per l'avviso di garanzia ricevuto dalla sindaca di Crema Stefania Bonaldi, dopo che un bimbo si è schiacciato la mano in una porta tagliafuoco all'asilo. "Propongono querela - ha aggiunto - perché ipotizzano che non sia normale andare al nido e subire gravi lesioni; qualcuno potrebbe portarne la responsabilità. E loro chiedono all'autorità giudiziaria di accertarlo". (ANSA).