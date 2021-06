Gb: svelato programma del giubileo di platino della regina

(ANSA) - ROMA, 02 GIU - Buckingham Palace ha rivelato il programma di celebrazioni in occasione dei 70 anni della regina Elisabetta sul trono dal 2 al 5 giugno dell'anno prossimo. Lo riporta la Bbc. La regina, già il monarca più longevo nella storia della Gran Bretagna, sarà la prima a celebrare un giubileo di platino, per lei anche il primo senza il consorte Filippo morto lo scorso aprile a 99 anni.

Il weekend di festa sarà aperto dalla tradizionale parata 'Trooping the Colour', un evento che di solito si svolge in occasione del compleanno della sovrana ma che negli ultimi due anni è stato cancellato a causa della pandemia di coronavirus.

Il programma prevede poi la partecipazione di Elisabetta, che il prossimo anno compirà 96 anni, alla corsa di cavalli di Epsom Derby e un concerto a Buckingham Palace. Per tutto l'anno, inoltre, la regina e altri membri della famiglia reale si recheranno in visita in diversi luoghi del Paese.

Gli eventi "forniranno un'opportunità per tutti nel Regno Unito di riunirsi per celebrare lo storico traguardo", si legge nel comunicato del Palazzo. (ANSA).