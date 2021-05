Lady Gaga shock, stuprata e incinta a 19 anni

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - La star del pop Lady Gaga ha rivelato di essere stata stuprata da un produttore musicale quando aveva 19 anni e di essere rimasta incinta. Lo riporta la Bbc. Parlando nel primo episodio della nuova serie Apple TV con Oprah Winfrey e il principe Harry, The Me You Can't See, la cantante e attrice di origine italiana ha raccontato di aver avuto "un crollo psicologico" dopo la violenza e di essere piombata in uno stato di "totale paranoia" in conseguenza del trauma subito. (ANSA).