Autostrade: Malan, fermare regalo a Benetton

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - "La signora Egle Possetti, presidente del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, ha perfettamente ragione nel suo accorato appello al Presidente Mattarella, al Presidente Draghi e ai ministri Franco e Giovannini.

L'operazione per l'acquisizione da parte di Cassa Depositi e Prestiti delle quote di ASPI oggi in mano ad Atlantia, fatta passare per una "punizione ai Benetton" si sta rivelando un ennesimo spropositato regalo, con aspetti paradossali". Lo dichiara il senatore di Fi Lucio Malan. (ANSA).